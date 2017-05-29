11 عائلة تعيد بناء بيوت قصديرية بعد إقصائها من الترحيل بأولاد فايت

وأضافت العائلات في حديث لـ"النهار أونلاين"، والتي وجدناها بصدد إعادة بناء بيوتها القصديرية المشيدة من الكرتون والزنك وحتى الأفرشة للإحتماء بها في عز شهر رمضان المعظم، أنهم تفاجأوا بقرار إقصائهم من السكن الذي يحفظ كرامتهم، بعد أن قدموا كافة الوثائق التي تثبت أحقيتهم بالسكن.

وأشارت العائلات أنه لا وجود لها لأي مكان تقيم به وقررت العودة إلى بيوتها القصديرية السابقة بالرغم من أنها تقيم بطريقة غير قانونية وإعادة تشييد البيوت القصديرية تعاقب عليه مصالح ولاية الجزائر.

من جهته أفاد ممثل عن الدرك الوطني بالبلدية في حديثه "للنهار أونلاين"، أنه سيتم تحضير مذكرة لإخلاء المكان وطرد العائلات، حتى وإن استدعى الأمر تسخير القوة العمومية لذلك لأنه عمل غير قانوني.