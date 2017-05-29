700 مليار سنتيم ديون سونلغاز على المؤسّسات والإدارات العمومية بالعاصمة

وحسب ما أفاد به الرئيس المدير العام لهذه الشركة التابعة لسونلغاز مروان شعبان، فقد "شهد مستوى الديون استقرارا منذ سنتين بفضل تجندنا من اجل وقف هذا النزيف، لكننا سنشرع في مرحلة تحصيل هذه المستحقات من زبائننا".

وقصد استرجاع أموالها شرعت "اس.دي.ا" في تحسيس الزبائن المعنيين حول أهمية تسوية وضعياتهم" وأكدت أن "عمليات قطع المد بالكهرباء لن تمس إلا "حالات استثنائية".

وللتذكير فقد شرعت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز (سونلغاز) بداية من 20 ماي في حملة واسعة لتحصيل مستحقاتها لدى الزبائن والتي تناهز 62.5 مليار دينار، حيث سخرت الشركة إمكانيات بشرية ومادية كبيرة لإنجاح هذه العملية التي تمس كل الزبائن الذين لم يقوموا بتسديد أكثر من فاتورة لاستهلاك الكهرباء والغاز.