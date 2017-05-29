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700 مليار سنتيم ديون سونلغاز على المؤسّسات والإدارات العمومية بالعاصمة

نشر يوم 2017/05/29 137 0 حمزة عساس 700 مليار سنتيم ديون سونلغاز على المؤسّسات والإدارات العمومية بالعاصمة
وصلت الديون المستحقة من طرف شركة توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر العاصمة (اس.دي.ا) على زبائنها بـ 10ملايير دينار، موزعة بنسبة 70 بالمئة على الإدارات والمؤسسات العمومية و30 بالمئة على الزبائن الخواص.

وحسب ما أفاد به الرئيس المدير العام لهذه الشركة التابعة لسونلغاز مروان شعبان، فقد "شهد مستوى الديون استقرارا منذ سنتين بفضل تجندنا من اجل وقف هذا النزيف، لكننا سنشرع في مرحلة تحصيل هذه المستحقات من زبائننا".

وقصد استرجاع أموالها شرعت "اس.دي.ا" في تحسيس الزبائن المعنيين حول أهمية  تسوية وضعياتهم" وأكدت أن "عمليات قطع المد بالكهرباء لن تمس إلا "حالات استثنائية".

وللتذكير فقد شرعت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز (سونلغاز) بداية من 20 ماي في حملة واسعة لتحصيل مستحقاتها لدى الزبائن والتي تناهز 62.5 مليار دينار، حيث سخرت الشركة إمكانيات بشرية ومادية كبيرة لإنجاح هذه العملية التي تمس كل  الزبائن الذين لم يقوموا بتسديد أكثر من فاتورة لاستهلاك الكهرباء والغاز.

 

 

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