حجز 105 كلغ من الكيف وتوقيف مهربين مغربيين في النعامة

وتمت العملية التي تدخل في إطار جهود مصالح الأمن الوطني لحماية الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة خلال الأسبوع المنصرم، إثر استغلال معلومات تفيد بوجود شبكة للمتاجرة بالمخدرات وترويجها تنشط على مستوى الولايات الداخلية الغربية للوطن يتم تموينها إنطلاقا من المغرب، كما أوضح ذات المصدر. وسمح تتبع هذه الشبكة بحجز الكمية المذكورة من المخدرات وتوقيف شخصين من جنسية مغربية أعمارهما 30 و45 سنة. وبعد إستيفاء الإجراءات القضائية قامت ذات المصالح بتقديم الشخصين الموقوفين أمام العدالة من أجل محاكمتهما مثلما أشير إليه.