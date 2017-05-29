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حجز 105 كلغ من الكيف وتوقيف مهربين مغربيين في النعامة

نشر يوم 2017/05/29 1054 0 أمينة لعلالي حجز 105 كلغ من الكيف وتوقيف مهربين مغربيين في النعامة
أوقفت فرقة البحث والتحري التابعة للأمن الولائي للنعامة مؤخرا باروني مخدرات من جنسية مغربية وبحوزتهما 105 كلغ من الكيف المعالج على مستوى الشريط الحدودي، كما أفادت به اليوم الإثنين خلية الإتصال والعلاقات العامة لذات الهيئة الأمنية.

وتمت العملية التي تدخل في إطار جهود مصالح الأمن الوطني لحماية الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة خلال الأسبوع المنصرم، إثر استغلال معلومات تفيد بوجود شبكة للمتاجرة بالمخدرات وترويجها تنشط على مستوى الولايات الداخلية الغربية للوطن يتم تموينها إنطلاقا من المغرب، كما  أوضح ذات المصدر. وسمح تتبع هذه الشبكة بحجز الكمية المذكورة من المخدرات وتوقيف شخصين من جنسية مغربية أعمارهما 30 و45 سنة. وبعد إستيفاء الإجراءات القضائية قامت ذات المصالح بتقديم الشخصين الموقوفين أمام العدالة من أجل محاكمتهما مثلما أشير إليه. 

 

 

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