اتصالات الجزائر تؤكد فتح وكالاتها التجارية إلى غاية منتصف الليل في رمضان

وأوضحت اتصالات الجزائر في بيان لها أنه و"في الولايات الشمالية، سيتم افتتاح الوكالات التجارية من السبت إلى الخميس من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء ومن العاشرة ليلا إلى منتصف الليل و نصف". أما بالنسبة لولايات الجنوب، فالوكالات التجارية ستكون بدورها مفتوحة "من السبت إلى الخميس وهذا من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء ومن العاشرة ليلا إلى منتصف الليل ونصف''. وفي هذا الإطار,تؤكد اتصالات الجزائر ضمان خدماتها ليلا ونهارا خلال الشهر الفضيل، "استجابة لتوقعات زبائنها"، مضيفة بأنه وللمزيد من المعلومات الخاصة بالوكالات التجارية المعنية بضمان الخدمة ليلا، يرجى الاطلاع على موقعها الالكتروني www.algerietelecom.dz.