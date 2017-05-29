500 مكتتب في 2013 يوميا أمام وكالة عدل لتسليم أوامر الدفع

وقال عمرواي في تصريح للصحافة خلال افتتاح العملية التي تتم على مستوى المركب الأولمبي "5 جويلية" أن وكالة "عدل" سترفع من طاقة استقبالها بعد شهر رمضان.

وتخص عملية تسليم الأوامر بالدفع المكتتبين الذين اختاروا مواقعهم السكنية والبالغ عددهم 129 ألف على مستوى التراب الوطني من ضمنهم 40 ألف مكتتب في العاصمة.

ويمكن للمكتتبين المعنيين الإطلاع على مواعيد سحب أوامر الدفع عبر الموقع الالكتروني لوكالة "عدل" من خلال إدخال رقم التسجيل والرقم السري.

وبخصوص المكتتبين الذين لم يجدوا بعد مواعيد السحب، طمأن عمراوي بأن العملية تتم بشكل تدريجي وبأنه يمكن لهؤلاء المكتتبين الاطلاع على مواعيدهم قريبا.