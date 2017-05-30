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تجنيد أكثر من 5 آلاف عون نظافة بالعاصمة خلال رمضان

نشر يوم 2017/05/30 1452 0 أمينة داودي تجنيد أكثر من 5 آلاف عون نظافة بالعاصمة خلال رمضان
سطرت المؤسسة الولائية المختصة في جمع ورسكلة النفاي "اكسترا نت" برنامجا خاصا تحضيرا لشهر رمضان وموسم الإصطياف، ويشمل هذا البرنامج 29 بلدية.

وأفاد رشيد مشاب المدير العام لمؤسّسة إكسترانات في حديث لـ"النهار أونلاين"، أنه تم تسخير 5300 عون نظافة سينشطون خلال شهر رمضان وإلى غاية نهاية موسم الإصطياف، بسبب تضاعف كمية النفايات التي تعرف تراكم كبير خلال هذه الفترة بسبب زيادة القدرة الإستهلاكية للمواطن.

وأضاف ذات المتحدث، أن مؤسسة إكسترا نت سخرت 350 شاحنة و 150 مركبة صغيرة لجمع النفايات المنزلية، بمجموع 400 مركبة وشاحنة، كما خصصت أكثر من 12 ألف حاوية لتصنيف النفايات المنزلية وفرزها منها الحاويات المخصصة لجمع الخبز والمطاط والورق وأخرى لجمع النفايات الصلبة مثل الحديد، بالإضافة إلى استغلال 3000 حاوية أخرى ستنصب في الأشهر القليلة القادمة.

أما بالنسبة لموسم الإصطياف، فقد ضاعفت مؤسّسة "اكسترا نت" عدد دوريات الأعوان والشاحنات التي تزور الأحياء والشوارع بالبلديات المسؤولة عن نظافتها بالجزائر العاصمة.

 

 

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