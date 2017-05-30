إحباط محاولة لإغراق الجزائر بأكثر من 9 قناطير من الكيف

وفي عملية أخرى، أوضح نفس البيان أن عناصر الجيش الوطني الشعبي، تمكنت من حجز مركبة رباعية الدفع و3 أطنان و 125 كيلوغراما من السميد، كانت موجهة للتهريب، ببرج باجي مختار.

كما أشار نفس البيان، إلى عملية توقيف 9 مهاجرين غير شرعيين بكل من تلمسان وبشار.