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إحباط محاولة لإغراق الجزائر بأكثر من 9 قناطير من الكيف

نشر يوم 2017/05/30 900 0 وفاء.ب إحباط محاولة لإغراق الجزائر بأكثر من 9 قناطير من الكيف
تمكن عناصر الدرك الوطني، أمس الاثنين، من إحباط محاولة إغراق الجزائر بأكثر من 9 قناطير و20 كيلوغرام من الكيف المعالج بمغنية ولاية تلمسان، بالإضافة إلى حجز مركبتين، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي عملية أخرى، أوضح نفس البيان أن عناصر الجيش الوطني الشعبي، تمكنت من حجز مركبة رباعية الدفع و3 أطنان و 125 كيلوغراما من السميد، كانت موجهة  للتهريب، ببرج باجي مختار.

كما أشار نفس البيان، إلى عملية توقيف 9 مهاجرين غير شرعيين بكل من تلمسان وبشار.

 

 

 

 

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