قطار سريع إلى مطار هواري بومدين في 2019

كشف مصدر مسؤول من وزارة النقل والاشغال العمومية في تصريح لـ "النهار أونلاين" اليوم، أن مشروع القطار السريع الرابط بين محطة الجزائر والمطار الدولي هواري بومدين، سيتم تسليمه وبرمجة أولى الرحلات بداية من سنة 2019 .

وحسب ذات المسؤول فإن الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الإستثمارات في السكك الحديدية، تقوم بإنجاز خط جديد يمر من محطة باب الزوار إلى مطار هواري بومدين، مرورا بكل المحطات الرابطة بين الجزائر باب الزوار.

و بخصوص الوقت أكد ذات المتحدث أن القطار السريع سيقلص مدة النتقل بين الجزائر العاصمة ومطار هواري بومدين إلى أقل من 20 دقيقة.

كما أوضح ذات المسؤول ذات المسؤول أن كل المسافرين المتنقلين عبر القطار سيتمكنوا تغيير وجهاتهم بمحطة باب الزوار، بالنسبة إلى المتوجهين إلى الولايات الشرقية على غرار بومرداس الثنية، بجاية تيزي وزو وغيرها، أما المسافرين المتوجهين إلى الولايات الغربية و الوسطى فسيتمكنوا من تغيير وجهاتهم بمحطة الجزائر.