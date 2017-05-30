توقيف تاجر حاول تهريب مبالغ بالأورو والدولار إلى تركيا

وحسب ما تثبته أوراق القضية الحالية، فإن وقائعها تعود إلى تاريخ 15 ماي الجاري، حين تمكنت مصالح أمن بمطار هواري بومدين من توقيف تاجر يدعى "ص.مختار" ينحدر من ولاية غليزان، على مستوى المدرج رقم 27 المؤدي إلى الطائرة المتجهة في رحلتها إلى العاصمة التركية إسطنبول، رقم" 3016 أش"، مجتازا المشتبه فيه شبابيك شرطة الحدود ومكتب التصريح الجمركي، حيث وبعد إخضاعه للتفتيش الجسدي تم ضبط مبلغ 13720 أورو و250 دولار أمريكي، داخل حقيبته اليدوية، وأخر من العملة الأجنبية التونسية بقيمة 140 دينار في جيب سرواله، وفي تلك الأثناء قام المتهم بتمويه رجال الأمن وهو يستظهر سند كشف الرصيد مستهلك، وعليه تم حجز المبالغ بعدما تبين أنها غير مصرح بها لدى مصالح الجمارك، مع اقتياد المشتبه فيه إلى التحقيق.

المتهم وخلال استجوابه اعترف بأن المبلغ المالي سحبه من بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة "واد ارهيو" بغليزان، وهذا لأجل استعماله لشراء البسة تركية خلال سفره إلى إسطنبول، بحكم أنه تاجر ملابس، ناكرا نيته في تهريب المبلغ لأجل أغراض أخرى، وهي التصريحات التي تمسك بها خلال مثوله للمحاكمة صبيحة اليوم أمام محكمة الدار البيضاء بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ملتمسة إفادته بأقصى ظروف التخفيف، وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة المخالفة مع المصادرة، فيما أدرجت القضية للمداولة للفضل فيها الأسبوع القادم.