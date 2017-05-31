عمليات جراحية بسيطة تنهي حياة 100 جزائري في سنتين

أحالت عمادة الأطباء الجزائريين، خلال السنوات الأخيرة، أكثر من 1000 طبيب على المجلس التأديبي، بسبب ارتكابهم أخطاء مهنية ضد المرضى، خاصة في مصالح التوليد، من بينها 100 حالة فقدت الحياة جراء عملية جراحية بسيطة أو تعقيدات ما بعد الولادة .

وفي هذا الشأن، قال المندوب الولائي لمجلس أخلاقيات مهنة الطب بناحية سطيف الدكتور، ناصر ديافات، إنه تم تسجيل أزيد من 600 خطأ طبي، منذ 2009 إلى غاية 2016، مشيرا إلى أن الكثير من الشكاوى تصل العمادة بسبب سوء المعاملة التي يتعرض لها المرضى من قبل الأطباء، أو الممرضين وحتى الإدارة، وهي الأمور التي لا تدخل ضمن صلاحياتها.

وعلى الصعيد ذاته، قال الدكتور ديافات، إنه تم تسجيل 100 حالة وفاة جراء الأخطاء الطبية في ثلاث ولايات وهي سطيف والمسيلة وبرج بوعريريج، خلال السنتين الأخيرتين، مشيرا إلى الملفات التي تصلهم من قبل العدالة، تخص طلب خبرة حول سبب الوفاة لتحديد المسؤولية. وأضاف ذات المتحدث أن 99 من المئة من حالات الوفيات تسجل في مصالح الجراحة العامة والتوليد، بالإضافة إلى أمراض الأذن والفم والحنجرة، موضحا أن النساء الحوامل يفقدن حياتهن بسبب تأخر الولادة أو بعدها بسبب النزيف، وعدم التدخل سريعا خلال عملية الوضع.

وفي سياق متصل، أشار ذات المتحدث إلى أن هناك مرضى فقدوا حياتهم بسبب تعقيدات تعرضوا لها بعد إجرائهم لعمليات جراحية بسيطة، على غرار نزع المرارة أو كيس مائي فقط، مؤكدا بأن المريض يقصد المستشفى في وضع صحي جيد، إلا أنه يتعرض إلى مضاعفات تفضي إلى الوفاة.

وشدد الدكتور على ضرورة توفير أطباء أخصائيين لتوليد الحوامل، خاصة في الولايات الدّاخلية، للتقليل من الوفيات، فضلا عن ضمان الخدمة الطبية 24 ساعة على 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لأن التكفل بالحامل يجب أن يكون آنيا أيا كان موعد الولادة.

يذكر أنّ لجنة التأديب على مستوى عمادة الأطباء تستقبل، يوميا، عشرات الملفات تخص تعرُّض المواطنين إلى الأخطاء الطبية، خاصة من القطاع الخاص الذي يعدّ من أكبر المسارح التي ترتكب فيها الأخطاء الطبية، حيث يكتشف ذلك بعد توجيه المريض إلى المستشفيات لإصلاح الضرر الناتج عن الخطأ المرتكب.