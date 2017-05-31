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بالفيديو.. انهيار طريق حديث التشييد وتحوله إلى وادٍ بميلة

نشر يوم 2017/05/31 64 0 مريم.ع بالفيديو.. انهيار طريق حديث التشييد وتحوله إلى وادٍ بميلة
أدى تساقط كميات قليلة من الأمطار إلى انهيار نصف طريق ببلدية شلغوم العيد في ولاية ميلة.

وانهار الطريق الإجتنابي الواقع بحي جامع لخضر ببلدية شلغوم، عقب تساقط كمية من الأمطار التي فضحت تلاعب المسؤولين في انجاز هذا الطريق الذي تحول إلى وادي. وأثارت هذه الحادثة عرقلة في حركة السير ومخاوف المواطنين والسائقين.

وأكد أحد سكان المنطقة أن هذا الطريق يساهم وبشكل كبير في فك العزلة على منطقة شلغوم العيد، وأوضح المتحدث أن شاحنات الوزن الثقيل تستقل هذا الطريق. 

ويشار إلى أن هذا الطريق الذي تم انجازه أقل من سنة تحول إلى وادي في ظرف لا يتعدى النصف ساعة. 

ومن جهته أكد شاهد عيان وهو من أحد سكان المنطقة أن هذه الحادثة لا تعد الأولى من نوعها بل أصبحت تكرر في كل مرة .

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