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امتحانات نهاية السنة.. أجهزة كشف المعادن و66 ألف شرطي لتأمين المراكز

نشر يوم 2017/05/31 902 0 مريم.ع امتحانات نهاية السنة.. أجهزة كشف المعادن و66 ألف شرطي لتأمين المراكز
جندت المديرية العامة للأمن الوطني 66 ألف شرطي لتأمين مراكز إجراء امتحانات نهاية السنة، إضافة إلى وضع أجهزة كشف عن المعادن في مداخل المراكز.

كما أوضحت ذات المصالح الأمنية أن مقر الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات صنف موقع حساس حسب مخططها الأمني.

وكانت المصالح نفسها قد أوضحت في بيان لها أنها سطرت مخططا أمنيا بمناسبة امتحانات نهاية السنة الدراسية 2016/2017، بأطوارها الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي، تنفذه مختلف الفرق العملياتية بأمن 48 ولاية.

أما بخصوص تسريب مواضيع الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تسخير فرقة خاصة تنشط لرصد حالات نشر وتداول مواضيع الامتحانات على مختلف الشبكات الاجتماعية.

وفي ذات السياق، أكدت مصالح الامن نفسها أن التحقيقات متواصلة  لكشف المتورطين  في تداول مواضيع  "السانكيام" على الفايسبوك.

ويذكر أن امتحانات شهادة التعليم الابتدائي التي تم اجراءها في 24 ماي الجاري، عرفت تسريب موضوع مادة اللغة العربية وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بعد أقل من نصف ساعة من بداية الامتحان. 

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