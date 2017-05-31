انقاذ 11 مهاجرا بينهم عائلة بأكملها من الغرق قبالة سواحل بني صاف

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أنه في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدة من حراس الشواطئ تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية، يوم أمس، من تنفيذ عملية إنقاذ في عرض البحر، لأحد عشر 11 مهاجر غير شرعي من بينهم عائلة مكونة من الام وابنيها، وذلك على إثر انقلاب مركبهم التقليدي الصنع، على بعد 4 أميال بحرية شمالي-غرب بني صاف، ولاية عين تموشنت .

من جهة أخرى، في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني باروني مخدرات بغيليزان، وبحوزتهما 29 كيلوغراما من الكيف المعالج.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 36 مهربا من جنسيات مختلفة، وحجزت 15 مولدا كهربائيا و13 مطرقة ضغط و650لتر من الوقود، إضافة إلى معدات أخرى للتنقيب عن الذهب في برج باجي مختار.