انطلاق حملة التبرع بالدم بأزيد من 50 مسجد بالعاصمة

وأوضح كيري أنّ العملية التضامنيّة التي ترعاها وزارة الصحة بالتعاون مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف تبدأ على مستوى مسجد الفردوس بالدويرة غرب العاصمة وتستمر إلى غاية 23 جوان القادم لتشمل مساجد على مستوى ال57 بلدية بولاية الجزائر، حيث تمّ وضع الحافلات المتنقلة لجمع الدم بمحاذاة المساجد .

وتندرج هذه العملية التضامنية في إطار حرص الوكالة الوطنية للدّم على المشاركة في مختلف العمليات التضامنية التي يتم تنظيمها خلال شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع مراكز حقن الدم وعددها 16 مركزا على مستوى العاصمة من ضمن 217 مركز حقن دم على المستوى الوطني بعملية جمع الدم لتزويد مختلف المصالح الإستشفائية بالعاصمة .

كما تنظّم الوكالة الوطنية للدّم حملة التبرع بالدم طيلة شهر رمضان عبر مختلف المساجد على مستوى التراب الوطني وقد تم نشر برنامج الحملة على الموقع الإلكتروني للوكالة وجرت العملية التي دأبت الوكالة على تنظيمها كل شهر رمضان.

وتهدف الوكالة الوطنية للدم من خلال تنظيمها لحملات التبرع بالدم خلال شهر رمضان الكريم وذلك منذ 2008 إلى تشجيع المواطنين على الإقبال على هذه العملية الإنسانية باعتبار التبرع عملا انسانيا تطوعيا بالدرجة الأولى إلى جانب ترسيخ ثقافة التبرع بالدم لدى المواطنين في سائر الأيام وليس فقط في المناسبات الدينية أو في حالة التبرع العائلي . وتطمح الوكالة الوطنية للدم التي تمكنت خلال رمضان سنة 2016 من جمع ما يقارب 44 الف كيس دم على المستوى الوطني خلال حملة التبرع بالدم الى زيادة عدد المتبرعين وبالتالي عدد الكمية المجمعة خلال هذه الحملة الرمضانية لتفادي النقص في بعض الزمر النادرة.

وفي ذات الإطار كشف أنّه لأوّل مرة إطلاق مبادرة تضامنية جديدة على مستوى حصن" 23 قصر رياس البحر" لتشجيع عملية التبرع بالدم على مستوى الفضاءات الثقافية والتاريخية حيث سيتم كل يوم جمعة تخصيص حافلة متنقلة لجمع الدم تحت شعار "جمعة التّقاسم " موجهة للفنانين وغيرهم من جمهور النشاطات والسّهرات الفنية المبرمجة خلال الشّهر الفضيل .