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30 جوان 2017 أخر أجل لدفع اشتراكات الضمان الإجتماعي لهذه السنة

نشر يوم 2017/05/31 2880 0 إيمان ضيف الله 30 جوان 2017 أخر أجل لدفع اشتراكات الضمان الإجتماعي لهذه السنة
يعلم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغيرالأجراء المؤمنين اجتماعيا أنه تم تحديد تاريخ 30 جوان2017 كآخر اجل لدفع اشتراكات هذه السنة حسب ما جاء اليوم الاربعاء في بيان للصندوق الذي أوضح أن هياكله ستبقى مفتوحة خلال سهرات شهر رمضان من يوم السبت إلى يوم الخميس و ذلك إلى غاية 30 جوان.

و يشير بيان الصندوق الى أن هذا الأخير يضع تحت تصرف زبائنه "جميع التسهيلات التي تمكنهم من تسوية وضعيتهم و الاستفادة من حماية اجتماعية و بطاقة شفاء  لممارسة حقوقهم كمؤمنين اجتماعيا".  

و يذكر المصدر ذاته، أنّ اخطار لجنة الطعن يسمح بالإستفادة من تخفيض بـ 50 % من  زيادات وغرامات التأخر  كما يسمح في حالات القوة القاهرة من الاستفادة من  اعفاء كلي بنسبة 100%"  مضيفا أن الاشتراكات "يتم ادماجها في التكاليف القابلة  للخصم و لا يمكن أن تؤدي إلى تصحيح ضريبي".  

كما أوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أن المعنيين هم  التجار و الصناعيين و الفلاحين و الحرفيين و اصحاب المهن الحرة الذين يمارسون  نشاطا في اطار مختلف الأجهزة على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و  الوكالة الوطنية للقرض المصغر و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و الوكالة  الوطنية للتطوير و الاستثمار.  و بعد أن ذكر بان الانتساب يعد "التزاما قانونيا"  أشار الصندوق الى أن  الاجراء يسمح ايضا للاشخاص المؤمنين من الإستفادة من تغطية اجتماعية في حالة المرض و الأمومة و العجز و التقاعد و الوفاة.

 

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