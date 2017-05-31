30 جوان 2017 أخر أجل لدفع اشتراكات الضمان الإجتماعي لهذه السنة

و يشير بيان الصندوق الى أن هذا الأخير يضع تحت تصرف زبائنه "جميع التسهيلات التي تمكنهم من تسوية وضعيتهم و الاستفادة من حماية اجتماعية و بطاقة شفاء لممارسة حقوقهم كمؤمنين اجتماعيا".

و يذكر المصدر ذاته، أنّ اخطار لجنة الطعن يسمح بالإستفادة من تخفيض بـ 50 % من زيادات وغرامات التأخر كما يسمح في حالات القوة القاهرة من الاستفادة من اعفاء كلي بنسبة 100%" مضيفا أن الاشتراكات "يتم ادماجها في التكاليف القابلة للخصم و لا يمكن أن تؤدي إلى تصحيح ضريبي".

كما أوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أن المعنيين هم التجار و الصناعيين و الفلاحين و الحرفيين و اصحاب المهن الحرة الذين يمارسون نشاطا في اطار مختلف الأجهزة على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية للقرض المصغر و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و الوكالة الوطنية للتطوير و الاستثمار. و بعد أن ذكر بان الانتساب يعد "التزاما قانونيا" أشار الصندوق الى أن الاجراء يسمح ايضا للاشخاص المؤمنين من الإستفادة من تغطية اجتماعية في حالة المرض و الأمومة و العجز و التقاعد و الوفاة.