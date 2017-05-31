ولد قدور يدشن أنبوب نقل الغاز رورد النوس-حاسي الرمل

ويمر الأنبوب عبر كل من ولايات اليزي ورقلة وغرداية والأغواط وصولا إلى حاسي الرمل.

وقد تم انجاز هذه القناة الناقلة للغاز الطبيعي ذات البعد المقدر ب 48 بوصة من طرف مجمع شركات وطنية في ظرف 24 شهرا حيث تكفلت المؤسسة العمومية لصناعة خطوط الأنابيب (الفابيب) بتوفير الانابيب فيما تم انجاز القنوات من طرف مجمع كوسيدير .

وأوكلت مهمة متابعة الإنجاز للمؤسّسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية. تجدر الاشارة أن سعة النقل لأنبوب الغاز "رورد النوس" تبلغ 4 مليار م3 في السنة تنتج من خلال خطوط عارية أي من دون محطات ضغط و8.7 مليار م3 في السنة تنتج بمحطة ضغط في حاسي الرمل فيما تنتج 12مليا م3 في السنة بثلاث محطات ضغط على طول الخط الرابط بين رورد النوس ورقلة وحاسي الرمل. وقد استلزم انجاز أنبوب نقل الغاز تجنيد 2.414عامل من بينهم 42 في المائة اتوا من التوظيف المحلي.