الجوية الجزائرية توظف مسبوقا سطا على عشرات المركبات بالمطار الدولي

القضية الحالية ترجع فصولها إلى يوم 25 ماي الجاري، أين لمح رجال الشرطة في إطار عملية مراقبة وحفظ الأمن على مستوى مطار هواري بومدين شخصا داخل سيارة مركونة بالحظيرة التابعة للمطار، وهو بصدد سرقة مذياع وبعض الأغراض التي كانت بالمركبة، ليتم على إثره توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بجرم السرقة، أين تم اقتياده إلى مركز الشرطة للتحقيق معه، ليتبين في إطار التحقيق الذي باشرته شرطة المطار أن الفاعل حمال متربص بمطار هواري بومدين، ومعروف بسوابقه العدلية، معظمها كانت جرائم سرقة، كان آخرها بالمطار، أين استغل تواجده بالمكان لتنفيذ عمليات سطو راح ضحيتها أكثر من شخص، حسب الشكاوى التي تلقتها مصالح أمن المطار أشهر قبل الحادثة، حيث اعترف المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، مبررا فعلته بحاجته الماسة إلى المال نظرا لظروفه المعيشية المزرية.

المتهم وخلال مثوله للمحاكمة بتهمة السرقة أمام هيئة محكمة الدار البيضاء صبيحة اليوم، اعترف منذ الوهلة الأولى بالوقائع المنسوبة إليه ملتمسا العفو من المحكمة، قبل أن تذكره القاضية بجرائمه السابقة التي لم يستفد من دروسها رغم معاقبته، وفي هذا المقام التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة بـ20 ألف دج، في حين أدرجت القضية للمداولة للفصل فيها بعد أسبوع.