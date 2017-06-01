أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

5 جرحى بينهم رضيع في إنفجار للغاز ببسكرة

نشر يوم 2017/06/01 606 0 م . فيصل 5 جرحى بينهم رضيع في إنفجار للغاز ببسكرة
وقع ظهر اليوم الخميس، حادث انفجار للغاز الطبيعي، على مستوى بلدية سيدي عقبة 18 كلم شرق بسكرة، تسبب في إصابة 5 أشخاص بحروق متفاوتة الدرجات وكذا تضرر 4 شقق سكنية، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية .

 وأوضحت ذات المصالح، عن حيثيات الحادث أنه وقع جراء تسرب للغاز الطبيعي، بإحدى الشقق بحي 60 سكنا المعروف بحي كناب، وبمجرد إشعال مصباح كهربائي من طرف أحد قاطني الشقة، وقع الانفجار، مخلفا إصابة امرأة 38 سنة بحروق من الدرجة الثانية، ورضيع 3 أشهر بحروق من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى تعرض شاب 20 سنة، وطفلين 4 و6 سنوات إلى حروق بسيطة .

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية، لأجل إجلاء الضحايا، نحو مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية، بنفس البلدية. 

كما تسبب الحادث، في خسائر مادية معتبرة جراء الانفجار، بجدران وأسقف 4 شقق من العمارة، وتسبب في حالة من الهلع في أوساط سكان الحي.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا