5 جرحى بينهم رضيع في إنفجار للغاز ببسكرة

وأوضحت ذات المصالح، عن حيثيات الحادث أنه وقع جراء تسرب للغاز الطبيعي، بإحدى الشقق بحي 60 سكنا المعروف بحي كناب، وبمجرد إشعال مصباح كهربائي من طرف أحد قاطني الشقة، وقع الانفجار، مخلفا إصابة امرأة 38 سنة بحروق من الدرجة الثانية، ورضيع 3 أشهر بحروق من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى تعرض شاب 20 سنة، وطفلين 4 و6 سنوات إلى حروق بسيطة .

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية، لأجل إجلاء الضحايا، نحو مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية، بنفس البلدية.

كما تسبب الحادث، في خسائر مادية معتبرة جراء الانفجار، بجدران وأسقف 4 شقق من العمارة، وتسبب في حالة من الهلع في أوساط سكان الحي.