الطبعة الثانية عشر لسلسة الدروس المحمدية تفتتح بوهران

أشرف وزير الشؤون الدينية والاوقاف، محمد عيسى، مساء اليوم الخميس، على افتتاح فعاليات الطبعة الثانية عشر لسلسة الدروس المحمدية بالزاوية البلقائدية الهبرية الكائن مقرها ببلدة سيدي معروف بولاية وهران بحضور عدة مشايخ وفقهاء من العالم الإسلامي.

ويشارك في هذا اللقاء علماء الفقه والشريعة الإسلامية من مختلف بلدان العالم العربي الإسلامي وخارجه على غرار تونس والمغرب وسوريا والأردن ومصر والسعودية والسودان ولبنان إلى جانب باحث في الفكر الإسلامي من فرنسا، حيث تتخذ الطبعة 12 من الدروس المحمدية التي تستمر على مدار أسبوعين محورا رئيسيا عنوانه "الشعور بنعم الله" تحت شعار الآية الكريمة "وما بكم من نعمة فمن الله".

كما برمج خلال التظاهرة عدة محاضرات فكرية يلقيها على الجمهور بمقر الزاوية البلقائدية عدة مشايخ وعلماء بعد صلاة التراويح تتناول "نعم الدنيا والآخرة في مودة العترة النبوية الطاهرة" و"سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله العظمى" إلى جانب"الآداب اللازمة مع نعم الله الظاهرة والباطنة" و"دور الاستكشافات العلمية في إبراز نعم الله الخفية".

الجدير بالذكر، أن سلسلة الدروس المحمدية تعد فضاء للتعرض إلى أمهات قضايا الأمة الإسلامية وكذا إلى المسائل الإنسانية فكريا ودينيا.