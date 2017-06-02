تخرج 455 ملازم أول للشرطة بسيدي بلعباس

احتضنت مدرسة الشرطة بسيدي بلعباس، اليوم الخميس، مراسيم تخرج الدفعة الرابعة "أ" للملازمين الأوائل للشرطة مشكلة من 455 ضابطا من بينهم 57 إناثا تحت إشراف المفتش العام للأمن الوطني مراقب الشرطة، محمد الطاهر حشيشي، نيابة عن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.

وحسب مدير المدرسة مراقب الشرطة، محند الشريف بودرواش، فقد تلقى المتخرجون تكوينا طيلة 24 شهرا شمل معارف مهنية وقانونية وتقنية شرطية وتحضيرات رياضية وبدنية وتكوينا تطبيقيا مدعما بتربصات ميدانية بنظام التناوب، داعيا المتخرجين الجدد إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية المواطن وممتلكاته واحترام قوانين الجمهورية والتنفيذ الصارم للتعليمات التي تلقوها خلال مسارهم التكويني وتمثيل دولة القانون بالإنضباط وحسن السلوك.

وعقب أداء الدفعة الرابعة "أ" لليمين تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للطلبة الأوائل من الدفعة المتخرجة التي تم تسميتها باسم شهيد الواجب الوطني ملازم أول للشرطة العربي نبو الذي اغتالته أيادي الإجرام الإرهابية بتاريخ 31جويلية 1993 بولاية وهران.

وأختتم الحفل بتقديم جملة من الإستعراضات الميدانية في مجال مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وحماية المواطن وممتلكاته وأيضا حفظ السكينة والنظام العام ترجمت في مجملها مستوى التكوين الرفيع وأيضا الإحترافية العالية التي باتت تميز صفوف الأمن الوطني.