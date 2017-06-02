زوجة وزير الشؤون الـدينية الأسبق تتنازل عن متابعته قضائيا

ويأتي رفض الزوجة متابعة زوجها الذي أطلق عليها ثلاث طلقات من مسدسه بالمنزل العائلي الكائن مقره ببئر مراد رايس، الإثنين الفارط، لأسباب تبقى مجهولة، حيث غادرت الضحية «أ.ن» البالغة من العمر 51 سنة مستشفى زرالدة، بعد استقرار حالتها الصحية، عقب خضوعها لعملية جراحية لنزع الرصاصات التي استقرت في بطنها وكتفها، كما تم وقف النزيف الحاد جراء اللإصابة الخطيرة، مما جعل الضحية تخرج من دائرة الخطر.

وكان عبد الحفيظ أمقران، الذي تولى منصب وزير الشؤون الدينية عام 1994، قد صرح خلال التحقيقات الأولية معه، أنه أقدم على إطلاق النار على زوجته وهو في حالة غضب بسبب مشكل عائلي، والجدير بالذكر أن مصالح الأمن قد صادرت السلاح المستعمل خلال تنقلها إلى مسرح الجريمة.