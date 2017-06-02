هكذا سيتم تفتيش ممتحني البكالوريا بمراكز الإجراء

وحسب التعليمة التي أرسلتها وزارة التربية الوطنية إلى كافة مديرياتها الولائية على المستوى الوطني، والتي تحوز "النهار أونلاين" نسخة منها، فإنها طالبتها بإتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الخاصة بتنظيم الإمتحانات النهائية خاصة إمتحان البكالوريا، وذلك من خلال تأمين مراكز الإجراء وطريقة تفتيشها وتفتيش التلاميذ.

وحملت هذه التعلميمات جملة من الإجراءات، خاصة في ما يتعلق بتفتيش التلاميذ والمترشحين المقبلين على إجتياز الإمتحانات النهائية على غرار البكالوريا، حيث طالبت وزارة التربية من كافة مديرياتها بتنظيم عملية تفتيش عند مدخل كل مركز لكافة التلاميذ والمترشحين لدى دخولهم مراكز الإجتياز، وذلك مرتين يوميا مرة في الفترة الصباحية ومرة في الفترة المسائية، لتفادي إدخال الهواتف النقالة أو الأجهزة الإلكترونية التي تستعمل في الغش.

كما توعدت الوزارة كافة المؤطرين للإمتحان بإجراءات عقابية ومتابعات قضائية في حال تورطهم في أي عملية غش أو تسريب للمواضيع أو المساعدة على ذلك، وهو نفس الإجراء التي يطبق على المترشحين أيضا من خلال إجراءات عقابية ومتابعات قضائية في حال تورطهم في الغش.

ودعت وزارة التربية كافة المترشحين إلى التوجه نحو مركز الإجراء التابعين له والمدون في الإستدعاء الخاص بهم وذلك قصد تفادي التأخر أو الخطأ يوم الإجراء، مؤكدة أن المترشحين مطالبين بالتقيد بالتعليمات المدونة في إستدعاءاتهم، إضافة إلى مطالبتهم بعدم التأخر مؤكدة أن كل تأخر ييحرم المترشح من دخول المركز.