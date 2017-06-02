الجزائر ثالث دولة عربية مستوردة للسلع

ووفقا للتقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، قدرت قيمة عقود الضمان التي أبرمتها الجزائر خلال العام الماضي بنسبة 10.45 من مجموع عقود الضمان المبرمة لدى المؤسسة خلال السنة الماضية .

وتصدر لبنان قائمة البلدان المضيفة للاستثمار أو المستوردة للسلع، إذ حازت نسبة 13.19 بالمائة من العقود المبرمة، متبوعة بمصر بنسبة 12.96 بالمائة، فالجزائر بنسبة 10.45، ثم تونس بنسبة 9.25 بالمائة، والسعودية بنسبة 7.98 بالمائة، بعدها العراق والإمارات، فليبيا، ثم المغرب.

وبحسب التقرير، فقد أبرمت الجزائر عقودا 138.5 مليون دولار، وعقود تونس بلغت قيمتها 122.6 مليون دولار، في حين بلغت عقوت لبنان 174.8 مليون دولار، ثم مصر بقيمة 171.8 مليون دولار.

ويعد الهدف من عقود المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات هو توفير خدمات الضمان ضد المخاطر غير التجارية للاستثمارات العربية البينية والأجنبية في الدول العربية، وضد المخاطر التجارية وغير التجارية لائتمان صادرات الدول العربية في ما بينها وبمختلف دول العالم.

وتقوم المؤسسة بتوفير التغطية التأمينية ضد عدد من المخاطر أهمها، المخاطر غير التجارية للاستثمارات القائمة والجديدة المنفذة في الدول العربية، والتغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية للصادرات العربية إلى مختلف دول العالم، وكذلك واردات الموارد الأساسية والسلع الاستراتيجية، إلى جانب تغطية المخاطر التجارية للمبيعات المحلية.