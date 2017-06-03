سكران يتحرش بزوجة شقيقه ثم يهدّدها بتفجيرها بقارورة غاز

أوقفت مصالح أمن بوزريعة، مؤخرا، شابا في العقد الثاني من العمر، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية خطيرة وأخلاقية يندى لها الجبين، تتعلق بتحرشه بزوجه شقيقه جنسيا تحت طائلة التهديد بتفجيرها بقارورة غاز البوتان رفقة ابنها. مجريات قضية الحال تعود إلى حوالي أسبوعين، حينما تفاجأت الضحية التي كانت متواجدة على مستوى بيتها الزوجي ببوزريعة بطرق بابها من قبل شقيق زوجها الذي يقيم بالطابق الذي فوقها في ساعة متأخرة من الليل، أين ادّعى أنه يبحث عن شقيقه، ولما تأكد أنه غائب غادر وتسلل لغرفة نومها عبر النافذة وتحرش بها جنسيا ومزق ثيابها أمام مرأى ابنها الصغير، الأمر الذي جعلها تصرخ وتطلب النجدة من الجيران، قبل أن تحمل هاتفها وتتصل بالشرطة، خاصة وأن المتهم كان في حالة متقدمة من السكر، وهو ما أثار غضبه وجعله يحضر قارورة غاز البوتان ويهددها بتفجيرها وطفلها، لتتحرر من قبضته بعد تدخل بعض الجيران، أين تم بعدها توقيفه وتحويله إلى مركز الأمن وتم سماع أقواله بعد زوال مفعول الكحول، حيث صرح بأنه كان فاقدا للوعي ولا يدرك أفعاله، إلا أنه تراجع عن تصريحاته بمثوله، أول أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس وأكد أن الشكوى كيدية وهدفها التخلص منه بهدف الحصول على الفيلا، موضحا أنه بيوم الوقائع قصد بيت شقيقه من أجل استرجاع غسالة الملابس التي سرقتها منه الضحية، أين نشبت بينهما مشادات كلامية تطورت إلى عراك بالايدي أدى إلى تدخل الضحية، مما أدى إلى إصابتها بخدوش على مستوى الرقبة، حسبما هو مدون في الشهادة الطبية، مؤكدا أنه تعرض لإصابة استفاد من خلالها بعجز قدره 12 يوما، مفندا كل ما ورد على لسان زوجة شقيقه من اتهامات، ليطالب إفادته بالبراءة على لسان دفاعه أمام انعدام الدليل، خاصة وأن الغرفة المزعومة مزودة بقضبان حديدية يستحيل حتى لشخص نحيف الدخول عبرها، وعليه، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهم الموقوف.