بالفيديو...عمارات جاهزة تنتظر التوزيع منذ 25 سنة بتيبازة

كشف الشيخ النوي النقاب عن مشروع 155 مسكن ببلدية مراد بحجوط في ولاية تيبازة، تم انجازها قبل 25 سنة وهي جاهزة للتوزيع منذ ذلك الوقت.

وتجول الشيخ النوي داخل العمارات التي بدت حالتها تتدهور بفعل العوامل الطبيعية، وأما المساحات الخضراء والفضاءات المخصصة لألعاب الأطفال فقد غزتها الأعشاب الضارة وفقط.

وصب الشيخ النوي جام غضبه على المسؤولين المحليين وديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة، نظير التهاون والامبالات التي يعرفها هذا المشروع السكني الهام، والذي من شأنه المساهمة في التخفيف من أزمة السكن التي تعرفها المنطقة.