وزارة التجارة.. قرابة 2 مليار دج قيمة تعاملات تجارية غير مفوترة في 10 أيام

وأظهرت هذه الحصيلة لتكثيف اجراءات الرقابة وملاحظة السوق لوزارة التجارة أن تدخلات اعوان الرقابة التي بلغت 40.691 تدخلا خلال الفترة من 17 إلى 26 ماي الماضي سمحت بالكشف عن 6.693 مخالفة وتحرير 6.282 محضر قضائي واقتراح غلق 398 محلا تجاريا عبر التراب الوطني.

وتعد هذه الحصيلة مرتفعة جدا مقارنة بالأسبوع الذي سبقها (7 إلى 13 ماي) أين بلغت تدخلات أعوان الرقابة 17.746 تدخلا سمحت بالكشف عن 1.956 مخالفة وتحرير 1.716 محضر قضائي وغلق 93 محل تجاري عبر التراب الوطني. وبلغ إجمالي التعاملات التجارية غير مفوترة في هذه الفترة 126.1مليون دج في حين تم حجز سلع فاقت قيمتها 30 مليون دج في الفترة ذاتها. وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية ومحاربة المضاربة قامت مصالح وزارة التجارة بـ20.890 تدخلا اسفر عن معاينة 4.055 مخالفة وتحرير 3.785 محضرا قضائيا،

مع اقتراح الغلق الإداري لـ 285 محل تجاري. كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم اعمال اجمالي مخفي لتعاملات غير مفوترة بقيمة 1.99 مليار دج وحجز سلع بقيمة 301.64 مليون دج.

وتتعلق المخالفات المسجلة في هذا المجال أساسا بعدم الاعلان عن الأسعار والتعريفات (1.638 مخالفة) وعدم الفوترة (510 مخالفة) ومعارضة الرقابة (320 مخالفة) وممارسة نشاط تجاري بدون قيد في السجل التجاري (239مخالفة) وتطبيق أسعار غير شرعية (137 مخالفة) وعدم تعديل القيد في السجل التجاري (44 مخالفة).أما عمليات مراقبة المطابقة وقمع الغش فقد أسفرت تدخلات مصالح التجارة التي بلغت 19.801 تدخلا عن الكشف عن 2.638 مخالفة وتحرير 2.487 محضرا قضائيا مع اقتراح الغلق الإداري لـ 113 محلا تجاريا. وتم حجز 57.70 طن من السلع غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك تصل قيمتها إلى 13.24 مليون دج سلمت منها 18.55طن صالحة للاستهلاك بقيمة 3.04 مليون دج إلى مراكز المنفعة العامة. وتتعلق المخالفات أساسا بغياب النظافة الصحية (1.108 مخالفة) ومواد غير صالحة للاستهلاك (351 مخالفة) وعدماحترام سلسلة التبريد (270 مخالفة) وانعدام الوسم (212 مخالفة) وغياب الرقابة الذاتية (157 مخالفة) ومنتوج غير مطابق (128 مخالفة).