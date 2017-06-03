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رفع حصة الملبنات إلى 10 بالمائة من البودرة لتوفير الحليب المدعم بالأسواق

نشر يوم 2017/06/03 765 0 إيمان علي إسماعيل رفع حصة الملبنات إلى 10 بالمائة من البودرة لتوفير الحليب المدعم بالأسواق
رفعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حصة الملبنات الخاصة والعمومية من بودة الحليب من أجل القضاء على أزمة الحليب التي عاشتها الجزائر العاصمة والعديد من الولايات، بنسبة 10 بالمائة من أجل رفع انتاج الحليب وتوزيعه.

وزعت وزارة الفلاحة والتمنية الريفية حسب المدير العام للديوان الوطني للحليب ومشتقاته 15 ألف طن من مسحوق الحليب على كل الملبنات الخاصة والعامة، خلال الايام الاولى لرمضان من أجل رفع إنتاج الحليب وتوزيعه بالاسواق الوطنية.

 وفي هذا السياق قال الرئيس المدير العام لمجمع كوليتال اليوم في تصريح لـ "النهار أونلاين" أن الديوان الوطني للحليب ومشتقاته "لونالي" التابع لوزارة الفلاحة رفع حصة المجمع بأكثر من 10 بالمائة من أجل رفع الإنتاج من الحليب المدعم في الأسواق.

و أشار ذات المتحدث إلى أن المجمع رفع الإنتاج إلى أكثر من 500 ألف لتر في اليوم خلال الأسبوع الأول لرمضان، موضحا أن المجمع قادر على رفع الإنتاج أكثر خلال الأيام المقبلة للتوفير الحليب في أسواق العاصمة وتغطية العجز، الذي أرجعه إلى قلة الانتاج من قبل الملبنات الخاصة.

 

 

 

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