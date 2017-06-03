أمن تلمسان يضبط قرابة 25 كلغ من الكيف في بني بوسعيد

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن عملية الحجز تمت وقت قيام وحدات من الشرطة القضائية بدورية مراقبة، أين فتشوا مركبة كانت مركونة بالقرب من أحدى معاصر الخمور القديمة المهجورة ببلدية بني بوسعيد، بعد أن لاذ صاحبها بالفرار وعثروا على الكمية المذكورة من الكيف المعالج داخل حقيبة ملابس.

وأضاف ذات البيان أن ذات المصالح حاولت إلقاء القبض على المشتبه به، إلا أنه فر إلى وجهة مجهولة تاركا وراءه 3 هواتف نقالة والمفتاح الخاص بالمركبة.

وأشار البيان إلى أنه تم إجراء المعاينة الميدانية للمكان وتحويل المركبة سالفة الذكر إلى مقر الفرقة، فيما يبقى التحقيق مفتوحا حول ملابسات القضية للقبض على المتهم وتقديمه لاحقا أمام الجهات القضائية المختصة.