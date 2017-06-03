الجيش يقضي على 10 إرهابيين ويوقف 4 آخرين في ماي الماضي

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر ماي المنصرم، من القضاء على 10 إرهابيين وتوقيف 4 آخرين، فيما قام آخر بتسليم نفسه، حسب الحصيلة العملياتية الخاصة بهذا الشهر.

في ذات الإطار، تشير ذات الحصيلة إلى "توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال نفس الفترة مع كشف وتدمير 35 مخبأ للإرهابيين و الأسلحة".

كما تم أيضا، استرجاع" رشاش من عيار 7. 12 ملم ورشاش من نوع RPK وبندقية صيد و25 كلاشينكوف و رشاش ثقيل من نوع FMPK و4 سيمونوف وبندقية 36-MAS وبندقية تكرارية و4 مسدسات آلية"، فضلا عن كشف "خمسة ألغام ومعدات تصنيعها وقنطار من مواد تصنيع المتفجرات واسترجاع 26 قنبلة تقليدية الصنع و 14 مخزن ذخيرة وكمية معتبرة من الذخيرة".

وتضمنت الحصيلة "استرجاع جي. بي. أس و جهازي اتصال عبر الأقمار الاصطناعية"، أما في مجال مكافحة المخدرات، فقد تم توقيف "42 تاجر مخدرات و القضاء على آخر مع ضبط 66 قنطار من الكيف المعالج و 33173 قرص مهلوس و 150 غرام من الكوكايين".

وفي إطار الجهود التي بذلتها خلال ماي الفارط، تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي أيضا من "ضبط 145 مهرب و671 مهاجر غير شرعي مع إحباط تهريب 45634 لتر من الوقود وضبط 112.91 طن من المواد الغذائية واسترجاع 62 مولد كهربائي و44 مطرقة ضغط".

كما أفضت هذه العمليات أيضا إلى استرجاع "تسعة أجهزة كشف عن المعادن و ضبط 80.8 قنطار من التبغ و 7414 وحدة من مختلف المشروبات و 1626524 وحدة من الأدوية والمواد الصيدلانية"، علاوة على "ضبط كمية من الذهب وأحجار نيزكية وتوقيف ثمانية منقبين عن الذهب مع حجز أجهزة التنقيب وحجز 58 عربة من مختلف الأصناف"، حسب ما جاء في الحصيلة المذكورة.

وعلى صعيد آخر، تمكنت ذات الوحدات من "إنقاذ 11 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر وانتشال جثتين في شاطئ صخري"، يتابع ذات المصدر مؤكدا بأن هذه الحصيلة تأتي ل"تؤكد العزم والإصرار على الحفاظ على أمن بلادنا و حماية كافة القطر الجزائري".