عمرة بالتقسيط لعمال التربية في العشر الأواخر من رمضان

أعلنت لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية الوطنية عن تنظيم رحلات عمرة خاصة بأواخر شهر رمضان لعمال القطاع، والتي ستنطلق يوم 13 جوان إلى 27 من نفس الشهر، على أن يكون الدفع بالتقسيط .

وحسبما أعلنته اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، فإنه سيتم تنظيم رحلات عمرة لفائدة عمال قطاع التربية، لمدة 15 يوما، في الفترة الممتدة بين 13 و27 جوان، والتي تخص أواخر شهر رمضان المعظم، مع توفير كافة اللوازم الخاصة بالعملية لفائدة الراغبين في المشاركة.

وأوضحت اللجنة في إعلان لها تحوزالنهار على نسخة منه، أنها ستنظم رحلات إلى البقاع المقدسة لفائدة عمال القطاع لتأدية مناسك العمرة، خلال أواخر شهر رمضان، من 13 إلى 27 جوان لمدة 15 يوما، وذلك انطلاقا من سعر 22.5 مليون سنتيم، وهو السعر الذي يدفع بأقساط على مدار 10 أشهر كاملة.

ويضم العرض الذي تنظمه لجنة الخدمات الاجتماعية عدة عروض مختلفة، منها فندق بعيد عن الحرم بـ1500 متر عن الحرم، وفيه عروض مختلفة لغرف من 5 أشخاص، وهو أقل سعر بـ22.5 مليون سنتيم، وغرفة لـ4 أشخاص بسعر 24.5 مليون سنتيم، وغرفة ثلاثية بسعر 26.5 مليون ستنيم، وغرفة ثنائية بسعر 29.5 مليون سنتيم. وأكدت اللجنة أن المعني يدفع ما قيمته 30 من المئة من قيمة العرض كدفعة أولى، في حين يتم دفع باقي الأقساط على مدار 10 أشهر تخصم من الراتب الشهري للموظف، إلى غاية دفع كامل المبلغ الخاص بالعرض المختار من طرفه، وهي الدفعة الثانية التي تتراوح بين 15.7 مليون سنتيم و20.6 مليون حسب العرض.

كما قدمت اللجنة عرضا آخر في هذا الإعلان، والذي يخص فندق بكة روايال صلاح البعيد عن الحرم بـ700 متر فقط، حيث تنطلق قيمة العرض بداية من 28.5 مليون سنتيم بالنسبة لغرفة 5 أشخاص، و30.5 مليون لغرفة ذات 4 أشخاص، و35.5 مليون لغرفة ثلاثية، و44.5 مليون سنتيم لغرفة لشخصين.

ويتم دفع قيمة العرض بنفس الطريقة عن طريق تسبيق 30 من المئة من طرف الموظف المعني، ويتبقى 70 من المئة يتم دفعها خلال 10 أشهر، وهي القيمة التي تتراوح بين 19.9 مليون سنتيم إلى غاية 31 مليون سنتيم، وهي العروض التي تشمل تذكرة السفر من وإلى الجزائر وتأشيرة ومواصلات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى الإسكان فيهما. وأوضحت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أن الراغبين في الاستفادة من هذه العروض عليهم أن يقدموا طلبا وملفهم على مستوى اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية التابعين لها، مع تقديم تعهد والتزام بشروط الاتفاقية، حيث يشمل الملف جواز سفر وشهادة ميلاد وصورة شمسية، وشروط خاصة بالنساء على غرار المحرم لمن تقل عن 46 سنة، إضافة إلى عقد الزواج للمسافرة مع زوجها، وتصريح شرفي للزوج في حال سفرها لوحدها، وتصاريح شرفية للابن أو الأخ في حال وفاة الزوج مع شهادة الوفاة أو شهادة الطلاق، والتأمين على السفر والصكوك البريدية أو البنكية لمبالغ السداد لـ10 أشهر للشطر الثاني من قيمة العرض.