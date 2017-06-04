الاعتماد على السلع المحلية في ترميــم وتجهيــــز المـــدارس إلزامـــي

أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها الولائية بضرورة الحرص على تأهيل وتجديد التجهيزات الخاصة بمؤسساتها التربوية، والاعتماد في ذلك على المنتوج الوطني، حيث حثت مديريها على ترميم المساكن الوظيفية التي هي في حاجة إلى ترميم، على اعتبار أنها جزء من هذه المؤسسة .

وحسب التعليمة التي وجهتها وزارة التربية الوطنية لمديرياتها الـ50 والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن بن غبريت حثّت مديريها الولائيين على ضرورة الاعتماد على المنتوج المحلي في تأهيل وتجديد هياكل المؤسسات التربوية، وذلك وفق الاحتياجات الضرورية، محذرة من استغلال المنتوج الأجنبي في تجهيز أو ترميم المؤسسات تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، من أجهزة تدفئة وتبريد وأدوات المخابر بالمؤسسات.

كما أمرت وزارة التربية الوطنية المديرين الولائيين بالحرص على تسوية العقار التابع لقطاع التربية الوطنية، باستصدار شهادات تسجيل من مصالح أملاك الدولة على المستوى المحلي، والتطبيق الصارم للنصوص التي تحكم شغل المساكن لمنفعة الخدمة ولضرورة المصلحة، عند منحها للموظفين خلال الحركة السنوية.

كما طالبت وزارة التربية الوطنية المديرين الولائيين بتنظيم اجتماعات تنسيقية لتحضير الدخول المدرسي على مستوى كل ولاية، وإعداد ملف متكامل في الموضوع يقدم للمصالح المركزية. كما شددت الوزارة الوصية على احترام المقاييس المعمول بها عند فتح النظامين الداخلي والنصف داخلي، وتقديم البرنامج للوصاية، قبل 15 أكتوبر، مع البطاقات الوصفية والفنية لهذه المؤسسات، مطالبة المديرين بالشروع فورا، بعد إنشاء كل مؤسسة جديدة، في فتح الحساب الخاص بها لدى خزينة الولاية، وإبلاغ رقم حساب إلى الإدارة المركزية.