بنّاء يذبح صديقه بمنجل إثر شجار بينهما في تلمسان

أقدم، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، بنّاء «ماصو» ينحدر من ولاية غليزان، على اعتداء همجي بحق غريمه الذي يشتغل بنّاء أيضا، وينحدر من نفس ولايته، وهذا بدرب سيدي بومدين في وسط مدينة تلمسان، حين باغته ووجه له وابلا من الطعنات بواسطة منجل فلاحي قبل أن يمرره على رقبته محاولا ذبحه، الأمر الذي خلف له إصابة بالغة ونزيفا دمويا حادا سرعان ما أدى إلى إغمائه، أين تدخلت مصالح الأمن مرفوقة بسيارة إسعاف ونقلت الضحية في حالة حرجة إلى استعجالات مستشفى تلمسان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتبعا لذلك، شنت قوات الشرطة للأمن الحضري الأول حملة بحث واسعة عن الجاني، قبل القبض عليه بعد ساعتين وهو يحاول الفرار إلى مسقط رأسه، أين تم تحويله على مقر الشرطة للتحقيق معه حول دوافع هذه الجريمة التي تعتبر أول اعتداء يسجل خلال شهر رمضان الجاري بفعل نجاح المخطط الأمني الذي سطرته شرطة تلمسان بمناسبة شهر رمضان، وسخرت خلاله 3000 شرطي لتأمين المواطنين في الأماكن العامة وقرب المساجد .