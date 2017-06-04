تسجيل حالة مصابة بوباء الملاريا في غرداية

وأفاد مراسل النهار عاصم بوخاري، أن الحالة التي تم تسجيلها هي مؤكدة وحاملة لوباء الملاريا ويتعلق الأمر بشاب يبلغ 28 سنة وهو متواجد حاليا على مستوى مصلحة الأوبئة بمستشفى تريشين ابراهيم، أين يخضع للرعاية الطبية، مضيفا أن حالة المصاب مستقرة وسيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة .

ومن جهتها، فتحت مديرية الصحة بولاية غرداية تحقيق وبائي بالتنسيق مع مصالح حفظ الصحة ببلدية العطف في المنطقة التي تم تسجيل الحالة فيها. وتم الشروع في عملية إبادة للبعوض المتسبب في نقل الوباء إضافة إلى ردم المستنقعات والمياه الراكدة.

وأشار المراسل أن حالة الوباء هذه أثارت مخاوف سكان المنطقة وأثارت فيهم الرعب بعد تسجيل وفاة في صفوف المصابين بالوباء سنة 2013، والذين طالبوا بدورهم ايجاد حل نهائي لهذه الوباء.

يذكر أن المنطقة سجلت خلال سنة 2013 إصابات محلية بلغ عددها 9 إصابات تسببت في وفاة واحدة.