إقصاء من الدراسة للتلاميذ الغشاشين في الإمتحانات

وقالت الوزيرة خلال ندوة صحافية عقب إعلانها عن الإنطلاق الرسمي لامتحانات شهادة التعليم المتوسط من ولاية معسكر، أن الإستدعاءات التي يتحصل عليها التلاميذ من أجل الدخول لاجتياز الإمتحان تتضمن كافة الإجراءات والتدابير التي على التلميذ إحترامها، مشيرة إلى أن التلميذ في حال ما ضبط بحوزته هاتف نقال سيتم إتخاذ إجراءات صارمة ضدهم تصل إلى حد الطرد لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وكافة مواقع التواصل الإجتماعي تحت الرقابة الصارمة .

وقالت بن غبريط، أن الأولياء يتحملون مسؤولية الغش التي يقع فيها أبناؤهم، لأنه من غير المعقول السماح لأبنائهم أخذ الهواتف النقالة معهم، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لا تقع في الجزائر فقط بل في العديد من البلدان، مفيدة في سياق ذي صلة أن التحضير لرزنامة الإمتحانات كان منذ سنة.