رغم الإجراءات المشدّدة..مواضيع الّلغة العربية والفيزياء لشهادة البيام على الفايسبوك

وعرفت الساعات الأولى من اليوم الأول لامتحان شهادة التعليم المتوسط تسريب أسئلة اللغة العربية والفيزياء عبر موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، وهذا بعد مرور ساعة من توزيع الأسئلة ، حيث شرع البعض في حلّها من أجل تسريبها إلى التلاميذ.

وقد تم نشر مواضيع اللّغة العربية والفيزياء، عبر بعض الصفحات غير معروفة، رغم التعليمات الصّارمة التي وجّهتها وزارة التربية إلى كل المديريات من أجل منع التلاميذ من إدخال الهواتف الذكية إلى قاعات الإمتحان.

وحذّرت وزيرة التربية نورية بن غبريت، كل المتورطين في تسريب مواضيع الإمتحانات بإجراءات ردعية وعقوبات صارمة، حيث لن تتساهل الجهات المعنية مع هذه الظاهرة، قائلة أن كل تلميذ يضبط في حالة غش أو يحمل معه هاتف نقال سيتم طرده وحرمانه من الدراسة لمدة لا تقل عن 3 سنوات.