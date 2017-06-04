1400 شرطي لتأمين 133 مركز لإجراء الامتحانات بالعاصمة

وأفاد اليوم الأحد بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر، أنه وقصد توفير الجو المناسب للممتحنين فقد تم تسخير ألف و373 شرطي لتأمين 133 مركز إجراء إمتحانات شهادة التعليم المتوسط بالعاصمة، حيث تتمثل الإجراءات والتدريبات الأمنية المتخذة ميدانيا حسب البيان في التأمين المباشر لمراكز الإمتحانات وكذا المحيط المحاذي لهذه المراكز، بالإضافة إلى مراكز التجميع والتصحيح وتأمين عملية نقل المواضيع والأجوبة بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية من خلال المدراء المشرفين على هاته العملية .

وأفاد ذات البيان أن مصالح أمن ولاية الجزائر سخرت 351 شرطي للتأمين المباشر لمراكز الإمتحان، و490 شرطي لتأمين محيط مراكز الإمتحانات، بالإضافة إلى 526 شرطي لتأمين عملية نقل المواضيع للتجميع والتصحيح.

وأكد ذات البيان، أن التشكيلات الأمنية المقحمة لتأمين شهادة التعليم المتوسط، مدعمة بوحدات الأمن العمومي لغرض تنظيم حركة المرور ومنع وقوف وتوقف المركبات بمقربة من مراكز الإمتحانات قصد توفير الأجواء المناسبة للمشرفين والقائمين على هذه الإمتحانات.