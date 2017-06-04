سونلغاز لن تقطع التيار الكهربائي على زبائنها المدانين

وبناءا على برنامجها الذي سطرته لإسترجاع ديونها التي تجاوزت الـ 10 ملايير دينار في العاصمة ققط، قررت الـ "أس دي أ" إستدعاء كل زبائنها الذين لديهم ديون لم يتم تسديدها بعد من أجل إعادة جدولة الديون حسب القدرة المالية لكل زبون.

وفي هذا السياق أكد مصدر مسؤول من الشركة اليوم في تصريح خص به "النهار أونلاين" أن الشركة ستقوم بتحسيس الزبائن المعنيين حول أهمية تسوية وضعياتهم"، أين سيتم استدعائهم إلى الوكالات التجارية لسونالغاز، حيث سيقوم كل زبون بوضع برنامج زمني يتوافق وقدرته المالية لاستكمال كافة ديونه خلال تلك الفترة.

كما أكد ذات المسؤول أن الشركة تلتزم بعدم اللجوء إلى قطع الكهرباء تجاه الممتنعين عن الدفع الذين تترك لهم فرصة الجدولة بعد التوصل إلى اتفاق.