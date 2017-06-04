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عودة رحلات القطار إلى مناطق شرق العاصمة بداية من الغد

نشر يوم 2017/06/04 515 0 إيمان علي إسماعيل عودة رحلات القطار إلى مناطق شرق العاصمة بداية من الغد
انهت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الأشغال على مستوى نفق بني عمران، والذي أدى إلى توقيف جميع الرحلات الرابطة بين محطو الجزائر والمحطات الشرقية، وسيتم إعادة برمجت الرحلات عبر الخطوط الطويلة للولايات الشرقية بداية من الغد، بعد انقطتاع دام أكثر من 15 يوما.

قال نائب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عبد الوهاب أكتوش، اليوم في تصريح لـ "النهار أونلاين"، إن الأشغال على مستوى نفق بني عمران قد تم الإنتهاء منها، اليوم، فيما سيتم إعادة برمجت الرخلات لكل الزلايات الشرقية، على غرار عنابة قسنطينة سطيف بجاية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بالبرنامج المعتاد للرحلات.

 وبخصوص الأشغال على مستوى النفق أوضح ذات المتحدث أن الأشغال الكبرى التي تعيق حركة سير القطارات تم الإنتهاء منها، الأمر الذي يسمح بعودة الحركة بصفة عادية، فيما سيتم العمل ومواصلة باقي الأشغال بالليل.

 

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