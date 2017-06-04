فتح أبواب التسجيل في مدارس أشبال الأمة..وهذا آخر أجل

وفتحت وزارة الدفاع أبواب الدخول إلى مدارس أشبال الأمة في الطور الثانوي، لفئتي الإناث والذكور الحاصلين على شهادة التعليم المتوسط بمعدّل يساوي أو يفوق 20/12 للسنة الدراسية 2016-2017، ومقبول في السنة الأولى ثانوي شعبة "علوم وتكنولوجيا"، بالإضافة إلى تمتعه بالجنسية الجزائرية و اللياقة البدنية و الصحة الجيدة، ومولود في سنة 2002 فما فوق.

وفيما يتعلق الطور المتوسط بمدارس أشبال الأمة بالمسيلة، تيارت، بشار، الأغواط، باتنة، بجاية وتمنراست، فقد فتحت التسجيلات لفئة الذكور فقط الحاصلين على شهادة التعليم الابتدائي بمعدل يساوي أو يفوق 10/08 للسنة الدراسية 2016-2017، ومولود عام 2006 فما فوق، و التمتع بالجنسية الجزائرية، واللياقة البدنية والصحة الجيدة.

و كل الشروط التي اقرتها وزارة الدفاع الوطني للإلتحاق بمدارس أشبال الأمة مرتبط بشرط أساسي وهو النجاح في السابقة التي ستجرى بعد ظهور نتائج المترشحين في مؤسساتهم التربوية.

وحددت الوزارة 16 جويلية المقبل كآخر أجر للراغبين في التسجيل للإلتحاق بمدارسها.