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فتح أبواب التسجيل في مدارس أشبال الأمة..وهذا آخر أجل

نشر يوم 2017/06/04 912 0 حمزة عساس فتح أبواب التسجيل في مدارس أشبال الأمة..وهذا آخر أجل
أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن فتح أبواب التسجيل في مدارس أشبال الأمة، بهدف تكوين إطارات نخبة ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، حيث ستنظم لاحقا مديرية مدارس أشبال الأمة مسابقة لقبول شبلات وأشبال الأمة لطوري التعليم المتوسط والثانوي، لفائدة مدارس أشبال الأمة.

وفتحت وزارة الدفاع أبواب الدخول إلى مدارس أشبال الأمة في الطور الثانوي، لفئتي الإناث والذكور الحاصلين على شهادة التعليم المتوسط بمعدّل يساوي أو يفوق 20/12 للسنة الدراسية 2016-2017، ومقبول في السنة الأولى ثانوي شعبة "علوم وتكنولوجيا"، بالإضافة إلى تمتعه بالجنسية الجزائرية و اللياقة البدنية و الصحة الجيدة، ومولود في سنة 2002 فما فوق.

وفيما يتعلق الطور المتوسط بمدارس أشبال الأمة بالمسيلة، تيارت، بشار، الأغواط، باتنة، بجاية وتمنراست، فقد فتحت التسجيلات لفئة الذكور فقط الحاصلين على شهادة التعليم الابتدائي بمعدل يساوي أو يفوق 10/08 للسنة الدراسية 2016-2017، ومولود عام 2006 فما فوق، و التمتع بالجنسية الجزائرية، واللياقة البدنية والصحة الجيدة.

و كل الشروط التي اقرتها وزارة الدفاع الوطني للإلتحاق بمدارس أشبال الأمة مرتبط بشرط أساسي وهو النجاح في السابقة التي ستجرى بعد ظهور نتائج المترشحين في مؤسساتهم التربوية.

وحددت الوزارة 16 جويلية المقبل كآخر أجر للراغبين في التسجيل للإلتحاق بمدارسها.

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