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7 قتلى في 248 حادث مرور خلال أسبوع

نشر يوم 2017/06/04 1048 0 أمينة.ل/ و.أ.ج 7 قتلى في 248 حادث مرور خلال أسبوع
لقي 7 أشخاص حتفهم وجرح 298 آخرون في 248 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية في الفترة الممتدة من 23 إلى 30 ماي المنصرم، حسب حصيلة أوردتها اليوم الأحد مصالح الأمن الوطني.

ويتبين من خلال هذه الحصيلة أن عدد حوادث المرور قد انخفض بـ 38 حادثا وكذا عدد الجرحى بـ 34 حالة وعدد الوفيات بـ 10 حالات، مقارنة بالحصيلة المسجلة خلال الأسبوع السابق. 

وحسب الدراسات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني، فإن سبب وقوع هذه  الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 % إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بحالة المركبات والطرق. وقد جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق من أجل الالتزام والتقيد بقواعد السلامة المرورية والتحلي بمزيد من الحذر واليقظة عند  السياقة. 

 

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