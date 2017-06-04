7 قتلى في 248 حادث مرور خلال أسبوع

ويتبين من خلال هذه الحصيلة أن عدد حوادث المرور قد انخفض بـ 38 حادثا وكذا عدد الجرحى بـ 34 حالة وعدد الوفيات بـ 10 حالات، مقارنة بالحصيلة المسجلة خلال الأسبوع السابق.

وحسب الدراسات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني، فإن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 % إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بحالة المركبات والطرق. وقد جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق من أجل الالتزام والتقيد بقواعد السلامة المرورية والتحلي بمزيد من الحذر واليقظة عند السياقة.