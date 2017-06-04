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خفض السن الأقصى للإلتحاق بصفوف الجيش إلى21 سنة

نشر يوم 2017/06/04 3928 0 حمزة عساس خفض السن الأقصى للإلتحاق بصفوف الجيش إلى21 سنة
خفضت وزارة الدفاع الوطني سن الإلتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي فيما يخص التجنيد في رجال الصف المتعاقدين من 23 سنة إلى 21 سنة، مع تقليص كبير فيما يخص الوثائق الملف الإداري لتخفيف العبء على الراغبين في الالتحاق بالمؤسسة العسكرية.

وحسب ما حمله دليل التجنيد لسنة 2017 فقد حدد وزارة الدفاع الوطني سن الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي بـ21 سنة فيما يتعلق بالتجنيد كرجال الصف المتعاقدين، وذلك بعدما كانت في الموسم الماضي محددة بـ23 سنة.

كما أعتمدت المؤسسة العسكرية في عملية التجنيد هذا السنة على ملف إداري جديد يتماشى وعصرنة الإدارة، حيث قلصت الكثير من الوثائق الإدارية، مع تمكين الراغبين في الإلتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي من التسجيل بملف إداري يحتوي على 4 وثائق فقط.

وفيما يخص التخصصات الجديدة فقد كانت فقط في القوات الجوية أين تم إعتماد تخصص جديد في رتبة الضباط ويتعلق الأمر بليسانس في "أمن الطيران"، بمدة تكوين تصل إلى 5 سنوات منها سنة تكوين في الأكاديمية العسكرية بشرشال و  سنوات تكوين في المدرسة العليا للطيران بطفراوي في وهران، مع سنة في دراسة التخصص.

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