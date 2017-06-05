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هلاك 3 أشخاص إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة في أدرار

نشر يوم 2017/06/05 9 0 مريم.ع هلاك 3 أشخاص إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة في أدرار
هلك 3 أشخاص فيما أصيب إثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة جراء حادث مرور وقع اليوم الاثنين، بإقليم بلدية رقان بجنوب ولاية أدرار.

ووقع الحادث على مستوى قصر آيت المسعود بمحاذاة الطريق الوطني رقم 6 إثر اصطدام حافلة صغيرة لنقل المسافرين مع شاحنة مقطورة مما خلف مقتل ثلاثة أشخاص  في عين المكان تتراوح أعمارهم بين 29 و 32 سنة، كانوا على متن الحافلة وإصابة شخصين آخرين  34 و 47 سنة بجروح خطيرة.  

وتم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى رقان الذي نقل إليه الجرحى أيضا فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.

وشهدت شبكة الطرقات بجهات مختلفة من الولاية خلال 24 ساعة الأخيرة حواد  مرور متفرقة حيث سجلت أثقل حصيلة للقتلى في حادث المرور الذي وقع اليوم، ويتعلق الأمر بحادث اصطدام سيارتين سياحيتين بمنطقة مراقن بشمال مدينة أدرار  الذي خلف جريحا واحدا وحادث انقلاب سيارة نفعية بالمسلك المؤدي إلى ولاية  تندوف الذي خلف ثلاثة جرحى نقلوا من طرف أعوان الحماية المدنية نحو مستشفى أدرار.

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