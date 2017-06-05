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انقطاع التزود بالماء الشروب ببلدية الشراقة

نشر يوم 2017/06/05 89 0 وفاء.ب انقطاع التزود بالماء الشروب ببلدية الشراقة
أفادت شركة المياه والتطهير "سيال" في بيان لها، أن عملية التزود بالماء الشروب ستعرف انقطاعا على مستوى بلدية الشراقة، اليوم الاثنين، بسبب إصلاح تسرب كبير وقع في خط أنابيب التوزيع الرئيسية.

وأوضح شركة "سيال"، أن هذا الانقطاع سيمس بلدية الشراقة على مستوى الأحياء التالية : حي عليوي فضيل، الشراقة وسط، حي عمارة رقم 1 و2، حي 50 مسكن، حي 40 مسكن، حي100 مسكن عيات إيدير، حي 250 مسكن، حي 602 مسكن الكثبان الرملية، بوشاوي 1،2 و3، حي جعفر سليمان، حي سيدي حسان، شارع سويداني بوجمعة، حي كاووش،  وطريق أولاد فايت.

وأكد نفس البيان، أن عملية التزود بالماء الشروب ستعود بصفة تدريجية عند الإنتهاء من الأشغال. كما أشارت شركة "سيال"، أنها ستعمل على توفير المياه بالمؤسسات العمومية وكذا المستشفيات بتخصيص صهاريج طول فترة الأشغال.

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