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حجز قرابة 4 أطنان من التمور الفاسدة ببسكرة

نشر يوم 2017/06/05 957 0 وفاء.ب حجز قرابة 4 أطنان من التمور الفاسدة ببسكرة
تمكنت مصالح مديرية التجارة بولاية بسكرة، اليوم الإثنين، من حجز 3.7 طن من التمور الفاسدة، بمدينة طولقة، الواقعة غرب المدينة.

وأوضح مسؤول مصلحة مراقبة الجودة وقمع العش وحماية المستهلك بذات المديرية، أن العملية تمت من خلال رقابة ميدانية على مستوى وحدة مختصة في توضيب وتحويل التمور. حيث مكنت المعاينة المباشرة للمنتج، من إثبات عدم صلاحيته للاستهلاك البشري، وفقا  لما ذكره نفس المصدر، الذي أشار إلى أن البضاعة كانت موجهة للتسويق. 

وحسب ما علم، تم تحرير محضر إداري متعلق بالقضية بالإضافة إلى حجز وإتلاف هذه البضاعة الفاسدة.

ونذكر بأن مديرية التجارة، سخرت بمناسبة شهر رمضان، ما يفوق 20 فرقة أسندت إليها مختلف مهام الرقابة المتعلقة بالممارسات التجارية عبر إقليم الولاية. 

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