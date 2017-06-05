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تفكيك عصابة مختصة في تزوير ملفات التأشيرات والعملة الوطنية بوهران

نشر يوم 2017/06/05 1462 0 م . فيصل تفكيك عصابة مختصة في تزوير ملفات التأشيرات والعملة الوطنية بوهران
تمكنت شرطة وهران، من وضع حد لنشاط عصابة، مختصة في في التزوير، واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، مع حجز مبلغ مالي، ووثائق مزورة ومعدات كانت تستعمل في عملية التزوير، حسبما علم اليوم الاثنين من ذات الهيئة الهيئة الأمنية.

وجاءت العملية، على إثر التحريات والبحث قامت بها مصالح أمن دائرة بطيوة، والتي أسفرت عن توقيف شخص، قام بإقتناء حاجاته على مستوى سوق بطيوة بأوراق نقدية من فئة 2.000 دج، يشتبه في كونها مزورة، إضافة إلى توقيف شخصين آخرين .

وبعد تفتيش منازلهم تم حجز 20 ورقة  من ذات الفئة، ووثائق مزورة متمثلة في سجلات تجارية، وشهادات أداء مستحقات  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وشهادة تأمين على السفر، وكشوف حسابات لأرصدة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة . 

إضافة إلى ذلك تم العثور على وثائق خاصة  بطلب تأشيرة، مع حجز أوراق مختومة على بياض باسم عدة مؤسسات تجارية، وكذا أجهزة كانت تستعمل في التزوير. 

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