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قطار يدهس إمرأة بعنابة

نشر يوم 2017/06/05 1049 0 م . فيصل قطار يدهس إمرأة بعنابة
تعرضت إمرأة تبلغ من العمر63 سنة اليوم الاثنين إلى عدة جروح خطيرة على مستوى الجسم بعد أن دهسها قطار لنقل البضائع على خط السكة الحديدية، بمنطقة بوخضرة ببلدية البوني بعنابة، حسبما علم من الحماية المدنية لذات الولاية .

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لنقل الضحية التي تعاني من من إصابات على مستوى الرأس واليد و الأطراف السفلى إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بمستشفى ابن رشد الجامعي بعنابة . بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادث . 

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