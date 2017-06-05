قطار يدهس إمرأة بعنابة

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لنقل الضحية التي تعاني من من إصابات على مستوى الرأس واليد و الأطراف السفلى إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بمستشفى ابن رشد الجامعي بعنابة . بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادث .