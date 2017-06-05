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افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري الثلاثي بين الجزائر وتونس ومصر حول الأزمة الليبية

نشر يوم 2017/06/05 1013 0 م . فيصل افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري الثلاثي بين الجزائر وتونس ومصر حول الأزمة الليبية
إنعقدت مساء اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع الوزاري الثلاثي بين الجزائر تونس ومصر حول الأزمة الليبية،من أجل تقييم الأوضاع السياسية والأمنية السائدة بالمنطقة، و كذا البحث عن سبل لتوحيد الرؤى من أجل إيجاد حل سياسي سلمي .

ومن المنتظر أن يدرس الاجتماع تجديد الدعم الكامل للعملية السياسية، وحث الفرقاء على الحوار، والتصدي للتدخلات الخارجية،   كما سيتطرق اللقاء الذي يضم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، ووزراء خارجية تونس خميس الجهناوي، ومصر سامح شكري، والذي يعتبر الثاني بعد اجتماع تونس الذي عقد في 20 فيفري الماضي، إلى آخر المستجدات والتطورات في الأزمة الليبية . 

ومن جهة أخرى سيركز الاجتماع على سبل دفع الجهود السياسية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، والعمل على التصدي للتدخلات الأجنبية بمختلف أشكالها، تفاديا للتشويش على المسار السياسي الأممي . 

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