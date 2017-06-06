بالفيديو.. فياضانات وطرق مغلوقة بالمسيلة وجنوب سطيف

أدى التساقط الكثيف للأمطار الى غلق العديد من طر شرق البلاد على غرار الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين ولايتي برج بوعريريج والمسيلة بالضبط بين قرية المعاريف وقرية بانيو التابعة لولاية المسيلة، وكذا الطريق الوطني رقم 46 الرابط بين ولايتي المسيلة وبسكرة بالضبط بين بلديتي بن سرور وأولاد سليمان بسبب الفيضانات، بالاضافة لطريق قرية بوملال بلدية محمد بوضياف ولاية المسيلة.

تسببت الأمطار المتساقطة خلال ال24 ساعة الأخيرة على ولاية سطيف في ارتفاع طفيف في منسوب المياه ببعض الأحياء و التجمعات السكانية حسب ما علم اليوم الاثنين من المكلف بالإعلام لدى المديرية المحلية للحماية المدنية النقيب أحمد لعمامرة.

وأوضح ذات المصدر بأن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية سطيف أدت إلى ارتفاع منسوب المياه بنسبة تتراوح بين 30 و الـ40 سنتم في عديد الأحياء بوسط مدينة سطيف و البلديات المجاورة لها حيث قامت مصالح الحماية المدنية بـ27 معاينة في الفترة الممتدة من مساء أمس الأحد إلى غاية منتصف نهار اليوم منها 8 تدخلات لأجل امتصاص مياه الأمطار التي غمرت نسبيا بعض المنازل.

وأضاف لعمامرة بأن هذه التدخلات شملت أحياء تليجان ويحياوي وبوعروة وبومرشي وشارع جيش التحرير الوطني وحي 8 ماي 1945 وسط مدينة سطيف وبلديات عين ولمان وعين آزال وحمام السخنة وقجال والتلة وعين الحجر جنوب سطيف.

وأكد نفس المصدر بأن تساقط الأمطار خلال نفس الفترة لم يخلف أية خسائر بشرية أو مادية ما عدا انحراف شاحنة ببلدية عين آزال بسبب رداءة الرؤية.