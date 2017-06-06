توقيف 300 مشتبه في قضايا حيازة مخدرات بالعاصمة خلال 10 أيام من رمضان

وأفاد عميد شرطة زواوي رابح المكلف بالإتصال على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، لـوأج، أنه في إطار مكافحة الحظائر غير الشرعية عبر شوارع العاصمة، قامت مصالح الأمن لولاية الجزائر خلال العشر الأوائل من شهر رمضان بإحصاء 14 حظيرة غير شرعية، مستغلة بطريقة غير قانونية أوقف على إثرها 14 مخالف تم سماعهم على محاضر رسمية وتقديمهم أمام العدالة.

وأشار ذات المتحدث، أن الحظائر العشوائية ظاهرة سلبية تعاني منها مختلف أحياء العاصمة، وتمس بحق مستعملي الطريق، وقد إستفحلت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، خصوصا خلال شهر رمضان في الفترة الليلية وفصل الصيف على مستوى الفضاءات التجارية والأسواق وأماكن التسلية، إذ يفرض مسيرو الحظائر غير الشرعية تسعيرتهم الخاصة.

من جهة أخرى كشف عميد شرطة زواوي رابح، أنه تم خلال 10 أيام من شهر رمضان الكريم، معالجة 279 قضية حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية أسفرت عن توقيف 293 شخص تم سماعهم على محاضر رسمية.