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زوخ... 4 أطنان من الخبز مصيرها القمامة يوميا

نشر يوم 2017/06/06 2014 0 مريم.ع زوخ... 4 أطنان من الخبز مصيرها القمامة يوميا
أكدت وزيرة وزير البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، أن قطاعها سيكون له أولوية في القضاء على النفايات، من بينها تحسيس المواطن الجزائري بكميات الخبز الهائلة التي ترمى يوميا في القمامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك أمور كثيرة تحسنت فيما يخص قطاع البيئة لكن يجب تحسينها أكثر واستئصال كل النقاط السوداء التي تعرقل مسار تحسن هذا القطاع. وقالت زرواطي أن كميات كبيرة من الخبز يكون مصيرها القمامة قدرت بـ 16 خبزة ترمى يوميا وهي ما يعادل 4 مخابز، ما يعكس تبذير المواطن.                                          

ومن جهته، قال عبد القادر زوخ  والي العاصمة، أن 4 أطنان من الخبز ترمى في القمامة يوميا، لكن من الجيد أننا نتمكن من جمعها وتحويلها لمربي المواشي. واضاف زوخ أنه من غير المعقول أننا نستورد القمح بالعملة الصعبة من النوع الجيد لصنع الخبز ليكون في آخر المطاف مصيرها القمامة، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات هي مسؤولية الجميع.  

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